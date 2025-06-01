Необходимые тюменским бойцам СВО вещи закупили на средства счета "Победа"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Рюкзаки, укомплектованные необходимыми на СВО вещами, приобрели в Тюмени на средства счета "Победа". Они сформированы по запросам военнослужащих и включают: спальный мешок, складной коврик, пауэрбанк, пончо от тепловизора, дождевик, фонарик, паракорд, мультитул, носилки, аптечку. Рюкзаки с индивидуальным набором получат граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ, в Тюмени.

Как отметили в городской администрации, состоялось очередное заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на благотворительный счет "Победа". Заместитель директора административного департамента Вадим Файзулин рассказал членам комиссии о недавней поездке в зону специальной военной операции.

"Пообщался с нашими бойцами, и самое главное, что они сказали: все, кто занимается сбором гуманитарной помощи, помогая участникам специальной военной операции, — их второй фронт. Если мы повесим голову, то и они потухнут. Бойцы сказали, чтобы мы не бросали нашу работу, пожелали благотворительному счету "Победа" не сбавлять обороты", - отметил Вадим Файзулин.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Всего комиссия рассмотрела 37 заявок, все они будут исполнены. Так, решено выделить материальную помощь на 122 тыс. рублей на покупку необходимых вещей, предметов обихода, бытовой техники, мебели шести ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей участников СВО.

Сделать вклад в благотворительный счет "Победа" может любой желающий, перечислив деньги через мобильное приложение любого банка посредством QR-кода.