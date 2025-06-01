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Победители премии "Молодой предприниматель России" получат по миллиону рублей

Экономика, 09:21 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели от 16 до 35 лет могут подать заявку на премию "Молодой предприниматель России" и побороться за 1 млн рублей, экспертную поддержку, масштабирование бизнеса и место в топ-35 предпринимателей страны.

По информации организаторов, заявки принимают до 26 сентября. Всего есть 10 номинаций для разных сфер: социальная миссия; наука и технологии; креативные индустрии; аграрий года; экспортёр года и другие.

Этапы конкурса: отбор, народное голосование, финал в Москве 22 ноября.

Подробности и регистрация - здесь.

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# предприниматели , предпринимательство , премия

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