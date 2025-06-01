Победители премии "Молодой предприниматель России" получат по миллиону рублей
Предприниматели от 16 до 35 лет могут подать заявку на премию "Молодой предприниматель России" и побороться за 1 млн рублей, экспертную поддержку, масштабирование бизнеса и место в топ-35 предпринимателей страны.
По информации организаторов, заявки принимают до 26 сентября. Всего есть 10 номинаций для разных сфер: социальная миссия; наука и технологии; креативные индустрии; аграрий года; экспортёр года и другие.
Этапы конкурса: отбор, народное голосование, финал в Москве 22 ноября.
Подробности и регистрация - здесь.