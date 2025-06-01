Победители премии "Молодой предприниматель России" получат по миллиону рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели от 16 до 35 лет могут подать заявку на премию "Молодой предприниматель России" и побороться за 1 млн рублей, экспертную поддержку, масштабирование бизнеса и место в топ-35 предпринимателей страны.

По информации организаторов, заявки принимают до 26 сентября. Всего есть 10 номинаций для разных сфер: социальная миссия; наука и технологии; креативные индустрии; аграрий года; экспортёр года и другие.

Этапы конкурса: отбор, народное голосование, финал в Москве 22 ноября.

Подробности и регистрация - здесь.