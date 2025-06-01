Фотогалерея: в Тюмени фестиваль "Мост дружбы" прошел в 30 раз
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XXX Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" прошел на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня. Он собрал представителей разных национальностей.
Они встречали гостей на интерактивных площадках, угощали национальными блюдами, делились традициями и обычаями.
В этом году фестиваль приурочен к Году защитника Отечества в России и Году героев в регионе.