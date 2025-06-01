Дастархан и мастер-классы ждут гостей экспозиции таджикской культуры в День России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Традиционный дастархан с лепёшками фатыр, курагой и абрикосами встречает гостей фестиваля "Мост дружбы" на экспозиции, посвящённой таджикскому быту и обычаям. Фестиваль проходит на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ансамбля таджикского танца "Бахор" Оксана Файзиматова, для гостей подготовили увлекательный мастер-класс по изготовлению кураги.

Тюменцы узнают, как таджики отмечают один из главных праздников Навруз - день прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю, знакомятся с устройством традиционного жилища и предметами одежды. Гостям покажут, как с веками менялась мода в национальных таджикских костюмах.

Отдельное место в экспозиции занимают ткани – адрас, чакан, а также парча и бархат с традиционным шитьём, значительной частью культурного наследия таджиков.

"Наша отдельная гордость – это ребята-участники специальной военной операции, - добавила Оксана Файзиматова. – Мы регулярно отправляем бойцам на передовую гуманитарную помощь".

Экспозиции и интерактивные площадки продолжат работу до 17 часов. Тюменцы участвуют в национальных играх, шахматных турнирах, посещают мастер-классы резьбы по дереву, гончарному делу и другим народным ремёслам.

Особое внимание на фестивале "Мост дружбы" в 2025 году - поддержке бойцов СВО: изготовление сухого душа, окопных свечей и других полезных вещей. Завершится праздник голосованием за лучшую экспозицию площадки "Выставка народов России".

Николай Ступников