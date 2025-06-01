В Тюмени прошел парад-шествие в платьях цветов флага России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Около 50 участниц в нарядах цветов триколора прошли по главным улицам Тюмени парадом-шествием в честь Дня России 12 июня. Праздник они начали с возложения цветов к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Исторической площади.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Елена Алякина, узнав о мероприятии от координатора проекта, сразу решила принять в нем участие.

"Люблю свою родину Россию, считаю, что это богатая страна, а главное ее богатство – это девушки и женщины. Они красивы, талантливы, многогранны, как бриллианты. От шествия испытываю трепет, рада оказаться в кругу единомышленников", – поделилась Елена в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По мнению участницы, подобные акции особенно актуальны в наше время. "Важно поддерживать патриотические инициативы и объединять людей вокруг общих ценностей", – подчеркнула она.

Организатор мероприятия Наталья Скабицкая, официальный представитель конкурса красоты INDIVA RUSSIA, рассказала о концепции парада: "Мы решили провести параллель между Россией-матушкой и женщиной – той, кто дарит тепло, заботу и любовь. Платья как символ женственности в цветах триколора стали идеальным воплощением этой идеи".

Шествие началось на Исторической площади с возложения цветов к мемориалу и прошло через знаковые места города: пешеходный бульвар, набережную. Маршрут был продуман так, чтобы участницы могли не только показать себя, но и вспомнить историю родного города.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алсу Жужома – не просто красивая брюнетка, но и настоящий патриот своей страны. Будучи медицинским работником, она в разгар пандемии трудилась в красной зоне, а сейчас продолжает помогать родной стране.

"Это невероятно! Мы все вместе идем по улицам Тюмени в платьях цветов российского флага, и создается ощущение, что сама Россия идет рядом с нами, это объединяет и воодушевляет", – поделилась своими впечатлениями участница парада.

От имени всех участниц Алсу пожелала жителям города мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и семейного тепла.

Программа мероприятия впечатляла разнообразием. Модный показ от местных дизайнеров продолжило главное событие. Им стал грандиозный флэшмоб, поставленный профессиональным хореографом. Участницы, выстроившись в форме сердца, исполнили завораживающий танец – расходясь и сходясь, они создавали удивительное зрелище, словно само сердце России начинало биться в унисон с их движениями.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также прошел концерт патриотических песен, а кульминацией стал розыгрыш призов от спонсоров и вручение трех корон победительницам от конкурса красоты INDIVA RUSSIA.

Участие в параде-шествии стало для Жанны Радуга ярким событием. Она пришла поддержать мероприятие в синем цвете. Ее любовь к Родине и соотечественникам нашла выражение не только в участии в акции, но и в сохранении русских народных традиций.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое место в жизни девушки занимает работа с народными промыслами. Она мастерски плетет пояса, создает обережные куклы и участвует в традиционных хороводах, сохраняя и передавая культурное наследие России.

По словам участницы, в России живут особенные люди – с широкой душой и большим сердцем. "Это не просто проходка по городу в красивых платьях цветов флага нашей страны – это поддержка наших мужчин и нашей Родины", – подчеркнула Жанна Радуга.

Парад-шествие стал настоящим праздником единения и патриотизма. Участницы, одетые в платья синего, белого и красного цветов создали незабываемое зрелище, которое надолго останется в памяти тюменцев.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки и энтузиазм участниц. "Мы рады, что идея нашла отклик у тюменок. Это только начало – планируем сделать парад-шествие ежегодным и масштабным событием", – подытожила Наталья Скабицкая. Многие участницы, добавила она, пообещали вернуться в следующем году, чтобы вновь стать частью этого яркого патриотического праздника.

Инна Кондрашкина