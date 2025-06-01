  • 12 июня 202512.06.2025четверг
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 30..32 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени прошел парад-шествие в платьях цветов флага России

Общество, 15:02 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцы побывали в «Русской горнице»

Около 50 участниц в нарядах цветов триколора прошли по главным улицам Тюмени парадом-шествием в честь Дня России 12 июня. Праздник они начали с возложения цветов к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Исторической площади.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Елена Алякина, узнав о мероприятии от координатора проекта, сразу решила принять в нем участие.

"Люблю свою родину Россию, считаю, что это богатая страна, а главное ее богатство – это девушки и женщины. Они красивы, талантливы, многогранны, как бриллианты. От шествия испытываю трепет, рада оказаться в кругу единомышленников", – поделилась Елена в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По мнению участницы, подобные акции особенно актуальны в наше время. "Важно поддерживать патриотические инициативы и объединять людей вокруг общих ценностей", – подчеркнула она.

Организатор мероприятия Наталья Скабицкая, официальный представитель конкурса красоты INDIVA RUSSIA, рассказала о концепции парада: "Мы решили провести параллель между Россией-матушкой и женщиной – той, кто дарит тепло, заботу и любовь. Платья как символ женственности в цветах триколора стали идеальным воплощением этой идеи".

Шествие началось на Исторической площади с возложения цветов к мемориалу и прошло через знаковые места города: пешеходный бульвар, набережную. Маршрут был продуман так, чтобы участницы могли не только показать себя, но и вспомнить историю родного города.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алсу Жужома – не просто красивая брюнетка, но и настоящий патриот своей страны. Будучи медицинским работником, она в разгар пандемии трудилась в красной зоне, а сейчас продолжает помогать родной стране.

"Это невероятно! Мы все вместе идем по улицам Тюмени в платьях цветов российского флага, и создается ощущение, что сама Россия идет рядом с нами, это объединяет и воодушевляет", – поделилась своими впечатлениями участница парада.

От имени всех участниц Алсу пожелала жителям города мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и семейного тепла.

Программа мероприятия впечатляла разнообразием. Модный показ от местных дизайнеров продолжило главное событие. Им стал грандиозный флэшмоб, поставленный профессиональным хореографом. Участницы, выстроившись в форме сердца, исполнили завораживающий танец – расходясь и сходясь, они создавали удивительное зрелище, словно само сердце России начинало биться в унисон с их движениями.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также прошел концерт патриотических песен, а кульминацией стал розыгрыш призов от спонсоров и вручение трех корон победительницам от конкурса красоты INDIVA RUSSIA.

Участие в параде-шествии стало для Жанны Радуга ярким событием. Она пришла поддержать мероприятие в синем цвете. Ее любовь к Родине и соотечественникам нашла выражение не только в участии в акции, но и в сохранении русских народных традиций.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое место в жизни девушки занимает работа с народными промыслами. Она мастерски плетет пояса, создает обережные куклы и участвует в традиционных хороводах, сохраняя и передавая культурное наследие России.

По словам участницы, в России живут особенные люди – с широкой душой и большим сердцем. "Это не просто проходка по городу в красивых платьях цветов флага нашей страны – это поддержка наших мужчин и нашей Родины", – подчеркнула Жанна Радуга.

Парад-шествие стал настоящим праздником единения и патриотизма. Участницы, одетые в платья синего, белого и красного цветов создали незабываемое зрелище, которое надолго останется в памяти тюменцев.

﻿

Организаторы отметили высокий уровень подготовки и энтузиазм участниц. "Мы рады, что идея нашла отклик у тюменок. Это только начало – планируем сделать парад-шествие ежегодным и масштабным событием", – подытожила Наталья Скабицкая. Многие участницы, добавила она, пообещали вернуться в следующем году, чтобы вновь стать частью этого яркого патриотического праздника.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День России , платья , триколор , шествие

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:04 12.06.2025С ветеранами СВО родом из Сербии пообщались тюменцы на фестивале "Мост дружбы"
16:48 12.06.2025Двоих жителей Тюменской области возвратили из украинского плена
16:15 12.06.2025Проголосовавшая за дизайн-проекты территорий тюменка выиграла завтрак с Максимом Афанасьевым
16:03 12.06.2025Тюменцы узнали, что музыка занимает значительную часть в азербайджанской культуре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора