  • 12 июня 202512.06.2025четверг
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 30..32 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменцы побывали в "Русской горнице"

Общество, 15:09 12 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Чуваши Тюменской области оказывают помощь бойцам СВО

Интерактивную площадку "Русская горница" представили жителям на XXX Фестивале национальных культур "Мост дружбы", который проходит на площади 400-летия Тюмени 12 июня. В пространстве рассказывают о быте и культуре русской крестьянской семьи.

"У нас такая реконструкция русской избы, которая существовала в старину. Люди к нам начали подходить уже с самого утра. Много было иностранцев, которые спрашивали про ту же русскую печь. Старшее поколение заходит поностальгировать. Им знакомы представленные у нас сундуки, кроватки. Все же не так давно это было", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" специалист Центра русской культуры Тюмени Олеся Алексеева.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция включает в себя различные предметы крестьянского быта. Это модель печи, веретено, жернов, сундуки, красный угол, ухваты, утюги, хлебные лопатки, деревянные ведра, коромысло, корыто, самодельный ткацкий станок. На последнем тюменцы могут попробовать сплести ковер из длинных кусочков ткани.

"Раньше плели еще ковры из ниток, но это более сложный процесс. Здесь мы смоделировали облегченную версию станка, потому что в реальности должно быть более тугое натяжение нитей. Само плетение очень простое, сделать может каждый, даже у себя дома", - сказала художник-декоратор Центра русской культуры Марина Ермакова.

Рядом с русской избой размещены портреты Героев Великой Отечественной войны. Изюминкой выставки, по словам Олеси Алексеевой, является блиндаж, сделанный к 80-летию Победы: "Это такая имитация блиндажа с сетями, которые плели наши специалисты и мы отправим их на СВО. Кроме этого, здесь будем проводить мастер-классы по розжигу".

В течение дня на мастер-классах жители попробуют играть на ложках. Одним из первых, кто научился играть ложками песню "Калинка-малинка", стал губернатор Тюменской области Александр Моор.

﻿

Напомним, что до 17 часов гостей будут знакомить с особенностями быта и национальной культурой представленных этнических групп. Подготовлены и национальные игры, турниры по шахматам и нардам, мастер-классы по традиционному искусству.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День России , Мост дружбы , экспозиция

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:04 12.06.2025С ветеранами СВО родом из Сербии пообщались тюменцы на фестивале "Мост дружбы"
16:48 12.06.2025Двоих жителей Тюменской области возвратили из украинского плена
16:15 12.06.2025Проголосовавшая за дизайн-проекты территорий тюменка выиграла завтрак с Максимом Афанасьевым
16:03 12.06.2025Тюменцы узнали, что музыка занимает значительную часть в азербайджанской культуре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора