Тюменцы побывали в "Русской горнице"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Интерактивную площадку "Русская горница" представили жителям на XXX Фестивале национальных культур "Мост дружбы", который проходит на площади 400-летия Тюмени 12 июня. В пространстве рассказывают о быте и культуре русской крестьянской семьи.

"У нас такая реконструкция русской избы, которая существовала в старину. Люди к нам начали подходить уже с самого утра. Много было иностранцев, которые спрашивали про ту же русскую печь. Старшее поколение заходит поностальгировать. Им знакомы представленные у нас сундуки, кроватки. Все же не так давно это было", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" специалист Центра русской культуры Тюмени Олеся Алексеева.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция включает в себя различные предметы крестьянского быта. Это модель печи, веретено, жернов, сундуки, красный угол, ухваты, утюги, хлебные лопатки, деревянные ведра, коромысло, корыто, самодельный ткацкий станок. На последнем тюменцы могут попробовать сплести ковер из длинных кусочков ткани.

"Раньше плели еще ковры из ниток, но это более сложный процесс. Здесь мы смоделировали облегченную версию станка, потому что в реальности должно быть более тугое натяжение нитей. Само плетение очень простое, сделать может каждый, даже у себя дома", - сказала художник-декоратор Центра русской культуры Марина Ермакова.

Рядом с русской избой размещены портреты Героев Великой Отечественной войны. Изюминкой выставки, по словам Олеси Алексеевой, является блиндаж, сделанный к 80-летию Победы: "Это такая имитация блиндажа с сетями, которые плели наши специалисты и мы отправим их на СВО. Кроме этого, здесь будем проводить мастер-классы по розжигу".

В течение дня на мастер-классах жители попробуют играть на ложках. Одним из первых, кто научился играть ложками песню "Калинка-малинка", стал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что до 17 часов гостей будут знакомить с особенностями быта и национальной культурой представленных этнических групп. Подготовлены и национальные игры, турниры по шахматам и нардам, мастер-классы по традиционному искусству.

Виктория Макарова