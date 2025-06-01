Чуваши Тюменской области оказывают помощь бойцам СВО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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О национальных костюмах и помощи, которую оказывают чуваши Тюменской области бойцам СВО, могут узнать гости областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы", в День России, 12 июня.

На выставке размещена форма бойцов специальной военной операции: ее владельцы сейчас проходят реабилитацию после полученных ранений.

На стенде герои, которыми гордятся тюменские чуваши. Посетители экспозиции могут прочитать про участника Великой Отечественной войны Александра Парминова. Он был в наступательной операции по снятию блокады Ленинграда. С марта 1944 года освобождал Эстонию. Являлся полным кавалером Ордена Славы. Был награжден Орденом Отечественной войны, медалью "За отвагу".

Всего Чувашская АССР направила в ряды Красной армии 208 тыс. человек. Было сформировано девять дивизий. Среди представителей народа есть 44 героя Советского Союза. Еще 53,5 тыс. военнослужащих были награждены орденами и медалями.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сейчас немало представителей чувашского народа находятся в зоне специальной военной операции. На стенде размещена фотография Николая Герасимова 1979 года рождения, награжденного медалями "Жукова" и "За боевые заслуги". В 2022 году он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил для участия в СВО командиром отделения инженерных войск. При выполнении боевого задания пропал без вести.

Отметим, чуваши Тюменской области занимаются активной поддержкой бойцов, находящихся в зоне СВО. Они занимаются не только сбором гуманитарной помощи, но и сами создают необходимое для военнослужащих. Так, они делают сухой душ, свечи, размер которых позволяет бойцам переносить их в карманах.

"Каждая такая свеча горит от 20 до 40 минут. С помощью них можно подогреть пищу, согреться, когда холодно", — добавила руководитель областного ансамбля "Таван".

Вторая часть экспозиции рассказывает о культуре чувашского народа.

"Мы постарались максимально представить на этой выставке наше рукоделие, музыкальные инструменты. Отдельного внимания достойны национальные костюмы. Каждое платье расшито вручную, каждый мужской костюм или рубаха уникальны. Вышивальщицы, хозяйки украшали одежду узорами своего рода, которому она принадлежали", — поделилась руководитель областного ансамбля "Таван".

Можно увидеть наряды, в которых женщины работали в поле. Обычно они надевали только белую одежду, когда отправлялись жать, сеять. Этот цвет символизировал чистоту. Считалось, что урожай нужно сеять в чистоте, и в чистоте же его собирать, подчеркнула Елена Герасимова.

Напомним, 30-й областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" приурочен к Году защитника Отечества в стране и Году героев в в регионе. Масштабное яркое событие проходит на площади 400-летия Тюмени. Площадки будут работать до 17 часов.

Инна Пахомова