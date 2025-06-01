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Императорский трон представили корейцы на фестивале в Тюмени

Общество, 15:41 12 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Традиционные драконы, символизирующие в корейской культуре удачу и защиту, встречают гостей экспозиции, развернувшейся на площади 400-летия Тюмени в рамках фестиваля "Мост дружбы" в День России 12 июня.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя корейской диаспоры Андрей Ли, тюменцев знакомят с национальной корейской одеждой ханбок - это детские, женские и мужские костюмы.

"Это лёгкая летняя одежда, где-то повседневная, а где-то с праздничными элементами, которую в нынешнее время в Корее люди не носят постоянно, - рассказал он. - Также сегодня у нас представлены головные уборы, которые делятся по рангам и говорят о принадлежности хозяев к разным сословиям".

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Также тюменцы могут увидеть здесь народные корейские инструменты и традиционные веера. Центральное место в палатке занимает императорский трон, представляющий вместе с ширмами элемент дворцового убранства.

"В разные времена представители корейского народа принимали участие в войнах, в том числе и в Великой Отечественной. Сегодня наши парни есть на передовой среди участников специальной военной операции", - отметил Андрей Ли. Сегодня, по его словам, ассоциация корейцев регулярно осуществляет отправку гуманитарной помощи по заявкам бойцов СВО - им требуются предметы быта, бензогенераторы.

Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" приурочен к Году защитника Отечества в стране и Году героев в в регионе. Площадки будут работать на площади 400-летия Тюмени до 17 часов.

Николай Ступников

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# День России , Мост дружбы

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