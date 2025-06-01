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Тюменские казаки печатают на 3D-принтере все необходимое для бойцов СВО

Общество, 15:55 12 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Об использовании 3D-принтеров для нужд бойцов специальной военной операции рассказали представители отдельского казачьего общества Тюменской области на фестивале национальных культур "Мост дружбы" 12 июня.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник штаба Отдельского казачьего общества Тюменской области Иван Шавшун, печатать необходимые изделия для военнослужащих начали с самого начала СВО.

"В настоящий момент в Тюмени круглосуточно работают 24 принтера. С помощью них казаки изготавливают изделия разного назначения. Создаем лангеты, ампульницы, запчасти для так называемых жгутов-турникетов. Помимо этого также изготавливаются изделия для сбросов с коптеров и непосредственно сами сбросы, различные макеты, муляжи для того, чтобы солдаты могли тренироваться", — перечислил Иван Шавшун.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Свои изделия казаки отправляют в зону СВО примерно каждые три недели. Они работают в основном с ветеранами-пограничниками Тюменской области. Если у казаков есть возможность отправить свой груз раньше, то они пользуются этой возможностью.

Также в локации казаков посетителям рассказывают о различных моделях дронов, беспилотных летательных аппаратов. Представлена часть экспонатов из музея Отдельского казачьего общества Тюменской области. В палатке оформили стену памяти погибших во время исполнения воинского долга казаков.

Напомним, площадки фестиваля национальных культур "Мост дружбы" будут работать до 17 часов. В 2025 году он приурочен к Году защитника Отечества в стране и Году героев в в регионе. Местом проведения по традиции стала площадь 400-летия Тюмени.

Инна Пахомова

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# День России , Мост дружбы , праздник , СВО

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