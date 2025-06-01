Тюменцы узнали, что музыка занимает значительную часть в азербайджанской культуре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Как звучит кеманча – музыкальный инструмент, родственник скрипки, узнают гости азербайджанской экспозиции на фестивале "Мост дружбы" на площади 400-летия Тюмени 12 июня.

По словам представителя азербайджанской диаспоры Айши Мамедовой, музыка занимает значительную часть в традиционной народной культуре. Она отметила, что многие инструменты, в том числе, бубен, имеют круглую форму, что является отсылкой к тем временам, когда азербайджанцы до принятия ислама были язычниками-солнцепоклонниками.

"Поэтому до сих пор этот древний солярный символ просматривается повсюду в азербайджанской культуре. А музыка играет в ней особую роль, недаром у азербайджанского народа так много достижений и в классическом балете, и в театральном искусстве", - сказала Айша.

Среди других древних и часто встречающихся в ювелирных украшениях и вышивке символов – восточный огурец бута, означающий жизнь, и гранат, ассоциирующийся с долголетием, плодородием и гармонией.

"Потому что в гранате все зёрнышки уложены очень правильно. Откройте его и посмотрите - их много, но никто никому не мешает. Все находятся на своём месте. Точно так же должно быть и в семье, и, естественно, в любом государстве. А сегодня мы как раз празднуем День России, самой многонациональной страны мира, и Тюменская область, конечно, лидирует в мирной жизни самых разных народов", - считает Айша Мамедова.

Экспозиция рассказывает и о вкладе азербайджанцев в Победу в Великой Отечественной войне, когда Азербайджан играл очень большую роль, поскольку именно оттуда шло 70 % нефти на фронт.

Часть представленных фотографий рассказывает о героизме в тылу, изготовлении продуктов питания для фронта и снаряды для знаменитых "катюш", которые делали женщины и дети в Баку, а также шили одежду для солдат.

"Культура Кавказа в целом, и в том числе Азербайджана, не предполагает женщину на войне, но были у нас уникальные женщины - лётчики и даже капитаны корабля. А сегодня очень много наших ребят, сильных, хороших и грамотных, защищают нашу общую родину на специальной военной операции", - добавила она. С начала СВО на регулярной основе производятся сборы продуктов и других необходимых на передовой вещей. В это общее дело включаются помимо бизнесменов и предпринимателей и простые люди.

"Если мы пойдём дальше, то вспомним и основателя тюменской школы геологии, одного из ведущих организаторов геологоразведочных работ в Сибири Фармана Салманова, который сегодня служит символом объединения Азербайджана и России, - рассказала Айша Мамедова – а также академика Юсифа Мамедалиева, известного химика".

Работа интерактивных площадок продолжится до 17 часов. Тюменцев ждут национальные игры, турниры по шахматам и нардам, мастер-классы по традиционному искусству. Завершится мероприятие голосованием за лучшую экспозицию площадки "Выставка народов России".

В 2025 году фестиваль "Мост дружбы" приурочен к Году защитника Отечества в России и Году героев в регионе.

Николай Ступников