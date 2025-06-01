Проголосовавшая за дизайн-проекты территорий тюменка выиграла завтрак с Максимом Афанасьевым

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Студентка ТюмГУ Евгения Ошуркова стала 100-тысячной, кто проголосовал за дизайн-проекты общественных территорий за объекты благоустройства. Тюменка выиграла сертификат на экскурсию по ул. Дзержинского и совместный завтрак с главой Тюмени Максимом Афанасьевым.

Награждение прошло в рамках праздничного мероприятия "Родина в Сердце", которое прошло в молодежной резиденции "Башня" 12 июня.

"Мы хотели поощрить определенных проголосовавших и учредить вот такой сюрприз. Если у горожан возникнут другие интересные предложения, которые мы сможет использовать в качестве бонусов при других городских проектах, можно написать мне лично в социальных сетях. Я обязательно их рассмотрю", - отметил Максим Афанасьев.

Сертификаты также получили 105-тысячный и 106-тысячные проголосовавшие. 9-классник Дмитрий Малевский получил сертификат на речную прогулку с главой города, тюменка Дарья Черняк выиграла полет на вертолете с Максимом Афанасьевым.

Помимо этого на празднике шествовали активную молодежь и волонтеров Тюмени. "Здесь собрались тюменцы, которые любят свой город. Я благодарен вам за вашу активную жизненную позицию. Ваш пример является показателем для окружающих", - добавил глава города.

35 активистам вручили признательность главы Тюмени за активную гражданскую позицию, общественно-полезную деятельность и большой вклад в развитие добровольческого движения в Тюмени.

Также наградили участников конкурса, посвященного истории парков и скверов областной столицы.

"Случайно увидела пост о конкурсе на странице главы Тюмени. Нужно было рассказать о площади Борцов Революции. И как раз в этом году мои ученики участвовали в легкоатлетический эстафете, старт был как раз с этой площади. И я подумала, что стоит написать про это место. Я отправила на конкурс фотографию детей и победила в конкурсе", - рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заведующая отделением адаптивной физической культуры спортивно-адаптивной школы "Неге" Елена Сильнягина.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Напомним, голосование за объекты благоустройства в Тюмени, Тобольске, Ишиме в 2026 г., шло с 20 мая по 12 июня. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Юлия Божок