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С ветеранами СВО родом из Сербии пообщались тюменцы на фестивале "Мост дружбы"

Общество, 17:04 12 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С представителями сербского народа-ветеранами специальной военной операции могли пообщаться тюменцы на фестивале национальных культур "Мост дружбы" 12 июня.

Отметим, в 2025 году событие, на котором горожане знакомятся с культурой и бытом разных национальностей, приурочено к Году защитника Отечества в стране и Году героев в в регионе. Поэтому экспозиции разных народов отражают этот аспект.

Не остались в стороне и сербы. Участник специальной военной операции Боян Стоич родом из Сербии, сейчас проживает в Тюмени. В зоне СВО он выполнял боевые задачи два года. Мужчина дважды представлен к медали "За отвагу". Был серьезно ранен, но говорит, что на первом месте была задача — спасти жизни других.

"В прошлом наши предки плечом к плечу воевали с врагом. Сейчас время дейстовать, чтобы будущие поколения жили спокойно, мирно. В 1999 году много русских солдат вошли на территорию Югославии, чтобы защитить свой братский народ, нас, именно сербов. Спустя много лет я почувствовал, что должен встать на защиту людей. Я свою боевую задачу выполнил. Гожусь тем, что я серб, тем, что я нахожусь в России. Россия и Сербия — братские страны. Я хочу вернуться обратно на СВО и плечом к плечу идти к новым победам", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Боян Стоич.

Также посетители экспозиции могли познакомиться с участником СВО с позывным Игумен.

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Помимо вклада сербского народа в победу в Великой Отечественной войне организаторы рассказали и о культуре, достопримечательностях страны, выдающихся личностях. Экскурсию по экспозиции провела переводчик сербского языка, преподаватель ТюмГУ Нина Кармацких.

"Многие века русские и сербы дружат. Так сложилось, что языки относятся к одной родственной группе. Наша религия близка, у нас общие святые. Святителей, которых чтут в Сербии, мы тоже почитаем, например, Николай Сербский и патриарх Павел. Россия оказывала большую помощь братской сербской стране: освобождала от турок, встала на защиту в Первой мировой войне, помогала от фашистских захватчиков во время Второй мировой войне, освободила Белград. В наши дни русские и сербы сражаются против противника вместе пожд одним знаменем", — дополнила Нина Кармацких.

Сербы внесли большой вклад в строительство Тюмени, изменение облика города, добавила переводчик сербского языка. На фотографиях можно увидеть здания, к возведению которого причастны представители этого народа. Например, ТЦ "Калинка", "Газпром" (ныне бизнес-центр Gazoil-Plaza), нефтеперерабатывающий завод, деловой дом "Столыпин".

Инна Пахомова

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# День России , праздник , СВО , Сербия

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