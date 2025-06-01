Многонациональный фестиваль "Время побед" провели "моржи" Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Многонациональный семейный фестиваль "Время побед", посвященный Дню России, состоялся на базе тюменских "моржей" "Озеро чемпионов" 12 июня.

Как сказал исполнительный директор центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков, его команда единомышленников всегда подходила к празднованию Дня России ответственно, программа в 2025 году насыщена активностями для горожан всех возрастов.

"Людям нравится эта локация. Здесь прошли показательные выступления по боевому самбо, рукопашному бой, боксу, самбо. Состоялись заплывы на дистанции до пяти километров, детские заплывы, акватлон, дуатлон, эстафета на приз начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Понравились гостям и состязания по метанию ножей", — поделился он.

Также на территории проведения фестиваля развернули выставку военной техники и оборудования.

Инна Пахомова