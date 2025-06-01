Вечер любимых мелодий подарил тюменцам ансамбль народной музыки "Сибирская забава" в День России
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Концертную программу "Вечер любимых мелодий" приготовил жителям Тюмени в День России ансамбль народной музыки "Сибирская забава".
Любимые народные песни, а также песни советской эстрады в исполнении Софьи Бачинской и Надежды Завьяловой в авторских аранжировках прозвучали в сквере Школьном 12 июня.
Присоединяйтесь к вечеру народной музыки, где оживут мелодии, знакомые сердцу — от нежных переливов народных песен до зажигательных ритмов, заставляющих пуститься в пляс.
"Ансамбль народной музыки "Сибирская забава" раскрывает душу России через звучание мелодий и народных инструментов", - рассказала начальник отдела проектной и социально-культурной деятельности дворца национальных культур "Строитель" Любовь Кожина.
На размещенных в сквере стендах зрители смогли ознакомиться с объектами нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.
Среди таких объектов — знаменитые тобольская художественная резьба по кости и тюменский махровый ковёр, кармацкая роспись по дереву, рецепт баурсака, национального блюда сибирских татар и борьба на опоясках русских старожилов.
"Это прекрасная возможность погрузиться в богатое культурное наследие региона, познакомиться с традициями, обычаями и уникальными особенностями народов, проживающих в регионе", - отметила Любовь Кожина.
Николай Ступников