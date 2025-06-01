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Фестиваль национальных культур в Тюмени охватил более 16 тысяч человек

Губернатор, 19:34 12 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль национальных культур "Мост дружбы", прошедший в Тюмени уже в тридцатый раз, посетило более 16 тысяч человек. Это один из самых заметных общественных проектов региона, он стал символом согласия, уважения и совместной работы народов, живущих в Тюменской области, написал в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Фестиваль традиционно проходит в День России — государственный праздник, который объединяет миллионы граждан вне зависимости от происхождения, языка и вероисповедания. В этом году акцент фестиваля сделан на общей исторической памяти. Важнейшей частью каждой экспозиции стали рассказы о вкладе народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне. Тогда в одном строю сражались представители десятков национальностей", - рассказал глава региона.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

По словам Александра Моора, сегодня эта традиция продолжается: "В зоне специальной военной операции службу несут представители разных народов и конфессий. Многие отмечены государственными наградами, среди них — Герои России. Это еще одно подтверждение того, что сила страны — в сплоченности и взаимной поддержке".

Фестиваль "Мост дружбы" прошел на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня.

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# Александр Моор , День России , Мост дружбы

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