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Областная Госавтоинспекция проведет в Тюмени фестиваль безопасности дорожного движения

Общество, 19:52 15 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие, посвященное безопасности дорожного движения, проведет областная Госавтоинспекция в Тюмени 28 июня, начало в 13 час. На стадионе "Геолог" для зрителей организуют выставку автомобилей, оружия и военной техники, сообщает ведомство.

Кроме того, пройдут мастер-классы по силовым видам спорта и первой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции и представители автошкол проведут "Тотальный экзамен по ПДД" для детей и взрослых.

Парашютисты Тюменской региональной федерации парашютного спорта приземлятся на футбольное поле в 14 час. 30 минут, а вертолет "ЮТэйр" выполнит снижение над стадионом, при этом пилот поприветствует зрителей.

В этот день также запланирован футбольный матч с участием руководителей силовых ведомств Тюменской области, руководителей администрации Тюмени, депутатов, руководителей организаций.

Детей угостят мороженым и прохладительными напитками.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

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# ГИБДД по Тюменской области

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