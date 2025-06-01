Областная Госавтоинспекция проведет в Тюмени фестиваль безопасности дорожного движения
Мероприятие, посвященное безопасности дорожного движения, проведет областная Госавтоинспекция в Тюмени 28 июня, начало в 13 час. На стадионе "Геолог" для зрителей организуют выставку автомобилей, оружия и военной техники, сообщает ведомство.
Кроме того, пройдут мастер-классы по силовым видам спорта и первой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции и представители автошкол проведут "Тотальный экзамен по ПДД" для детей и взрослых.
Парашютисты Тюменской региональной федерации парашютного спорта приземлятся на футбольное поле в 14 час. 30 минут, а вертолет "ЮТэйр" выполнит снижение над стадионом, при этом пилот поприветствует зрителей.
В этот день также запланирован футбольный матч с участием руководителей силовых ведомств Тюменской области, руководителей администрации Тюмени, депутатов, руководителей организаций.
Детей угостят мороженым и прохладительными напитками.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 6+.