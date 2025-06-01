Ветер до 20 метров в секунду прогнозируют в Тюменской области на понедельник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветер до 20 метров в секунду и град прогнозируют в Тюменской области на понедельник 16 июня. В отдельных районах пройдет гроза, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Ветер южный, юго-западный от восьми до 13 метров в секунду, местами порывы достигнут от 15 до 20 метров в секунду.

В экстренных ситуациях звонить по единому телефону 112.