Школьный дневник Зои Космодемьянской представят на выставке в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Школьный дневник Зои Космодемьянской представят на выставке в Тюмени. Мультимедийный проект "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" откроется в историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) 17 июня, сообщает инфоцентр Тюменской области.

Кроме того, тюменцы ознакомятся с личными вещами и других Героев Великой Отечественной войны. В том числе с документами Александра Матросова, наградным листом летчика Алексея Маресьева, шинелью снайпера Людмилы Павличенко, документами женщин-летчиц из легендарного ночного авиационного Таманского полка и многие другие экспонаты.

"На мультимедийной выставке посетители узнают о вкладе многонационального советского народа в Победу над нацистской Германией. Среди экспонатов — написанный карандашом текст знаменитой речи Вячеслава Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года. Он завершил ее пророческими словами: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!", - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Старт экспозиционному проекту дали в Государственном историческом музее 29 апреля. Проект подготовлен по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подробнее о выставке "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" здесь.

Возрастное ограничение: 12+.

Видео открытия выставки в Москве. Государственный исторический музей.