  • 15 июня 202515.06.2025воскресенье
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северный

Школьный дневник Зои Космодемьянской представят на выставке в Тюмени

Общество, 18:15 15 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Школьный дневник Зои Космодемьянской представят на выставке в Тюмени. Мультимедийный проект "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" откроется в историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) 17 июня, сообщает инфоцентр Тюменской области.

Кроме того, тюменцы ознакомятся с личными вещами и других Героев Великой Отечественной войны. В том числе с документами Александра Матросова, наградным листом летчика Алексея Маресьева, шинелью снайпера Людмилы Павличенко, документами женщин-летчиц из легендарного ночного авиационного Таманского полка и многие другие экспонаты.

"На мультимедийной выставке посетители узнают о вкладе многонационального советского народа в Победу над нацистской Германией. Среди экспонатов — написанный карандашом текст знаменитой речи Вячеслава Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года. Он завершил ее пророческими словами: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!", - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Старт экспозиционному проекту дали в Государственном историческом музее 29 апреля. Проект подготовлен по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подробнее о выставке "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" здесь.

Возрастное ограничение: 12+.

Видео открытия выставки в Москве. Государственный исторический музей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , исторический парк «Россия - моя история»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:15 15.06.2025Школьный дневник Зои Космодемьянской представят на выставке в Тюмени
15:48 15.06.2025Тюменский филолог объяснила, как развить навык публичных выступлений
15:33 15.06.2025Ветер до 20 метров в секунду прогнозируют в Тюменской области на понедельник
14:38 15.06.2025В Тюменской области на дорогах выявляют юных водителей без прав

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора