Тюменский ансамбль "ЯснАросстань" представит регион на фестивале в Москве

| Фото: ТГИК | Фото: ТГИК

Ансамбль-спутник факультета музыки, театра и хореографии Тюменского института культуры "ЯснАросстань" представит Тюменскую область в финале межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" в номинации "Лучший хоровой коллектив". Ранее тюменцы выиграли первый этап конкурса, сообщили в пресс-службе ТГИК.

"Фестиваль "Русское поле" – крупнейшее фольклорное мероприятие для людей, влюбленных в историю и культуру, народные песни, промыслы, декоративно-прикладное искусство, национальную кухню. Ежегодно он объединяет более трех тысяч участников из России и зарубежья", - сообщили организаторы.

Финал фестиваля состоится 9 августа в Парке Победы на Поклонной горе. Присоединиться к гуляньям можно не только офлайн, но и онлайн из любой точки. Трансляция ключевых событий будет доступна на сайте и в соцсетях "Русского поля", а также на портале Культура.рф.