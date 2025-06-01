Откачка дождевой воды на улицах Тюмени продолжится ночью

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

25 водооткачивающих машин вышли на ликвидацию последствий затяжного и обильного дождя в Тюмени 19 июня.

Коммунальщикам предстоит как можно быстрее осушить места, где образовались лужи.

Дорожные рабочие привлечены также к очистке дождеприемных колодцев и решеток от листьев, веток и мусора.

Дорожные бригады будут дежурить в ночное время и выезжать на подтопленные территории, сообщает администрация города.

Сообщить адреса улиц, где необходимо произвести откачку воды, можно в свою управляющую компанию, если лужа на дворовой территории.

Также можно обратиться к дежурному МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени" по телефону 29-75-53.

Сообщения принимают в диспетчерской подрядной организации по содержанию улично-дорожной сети АО "ТОДЭП" по телефону 68-32-34.

Кроме того, может обращаться к квартальным инспекторам через портал "Тюмень — наш дом".