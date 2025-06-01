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Владимир Якушев: технологии двойного назначения сегодня - серьёзный сектор экономики

Общество, 20:10 19 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев стал ведущим спикером сессии "Технологии двойного назначения и будущее глобального лидерства" на ПМЭФ-2025.

Участники сессии обсудили дальнейшие перспективы разработки и внедрения технологий двойного назначения, а также меры поддержки новых проектов в этой сфере.

Владимир Якушев возглавляет наблюдательный совет Центра беспилотных систем и технологий, который объединяет более 250 организаций — разработчиков и производителей беспилотных систем гражданского и двойного назначения, средств РЭБ и РЭР, анти-БПЛА и ГПВО, а также иных изделий специального назначения для российских Вооруженных Сил.

"Наш Центр объединяет огромное количество молодых и интересных ребят. Очень много идей они приносят, и их, естественно, надо поддерживать законодательно и финансово. Ведь для того, чтобы разработку довести до логического завершения, попасть в заказ Министерства обороны, нужно проделать огромный путь", - рассказал Владимир Якушев.

По оценкам Центра беспилотных систем и технологий, рынок технологических инициатив в этой сфере - около 350 млрд. рублей.

"Это уже серьезный сектор экономики, который заслуживает внимания. Поэтому мы, конечно же, ведем сегодня разговор о технологиях двойного назначения", - подчеркнул Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , ПМЭФ

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