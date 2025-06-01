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В Уватском районе отремонтируют сельскую школу

Общество, 19:49 20 июня 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Школу имени гвардии матроса Андрея Копотилова отремонтируют в с. Демьянское Уватского района. Строители подготовят объект к новому учебному году, рассказал по итогам рабочего визита на объект глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

"Во время школьных каникул работники подрядной организации утеплят стены и обновят фасад. Также строители ремонтируют помещения для занятий спортом, включая игровой зал, инвентарные комнаты, раздевалки для мальчиков и девочек", - уточнил глава района.

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

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# ремонт школы , Уватский район

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