В Уватском районе отремонтируют сельскую школу

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Школу имени гвардии матроса Андрея Копотилова отремонтируют в с. Демьянское Уватского района. Строители подготовят объект к новому учебному году, рассказал по итогам рабочего визита на объект глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

"Во время школьных каникул работники подрядной организации утеплят стены и обновят фасад. Также строители ремонтируют помещения для занятий спортом, включая игровой зал, инвентарные комнаты, раздевалки для мальчиков и девочек", - уточнил глава района.