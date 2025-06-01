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В водоемах Тюменской области исследовали численность раков

Общество, 19:39 20 июня 2025

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Численность, распределение и воспроизводство раков в пяти водоемах Тюменской области исследовали ученые. Общая площадь акватории превысила 6,4 тыс. га, сообщает тюменский филиал ВНИРО.

"Конец весны – начало лета – ключевой этап жизненного цикла раков. Это период их размножения. В данное время на брюшке самок фиксируется икра, из которой при благоприятной температуре воды появится новое поколение ракообразных", - уточняется в сообщении.

В ходе экспедиции ученые отраслевой науки измерили представителей популяции, определили массу, установили пол выловленных раков. Кроме того, они взяли несколько гидрохимических проб и исследовали абиотические параметры водной среды, включая уровень pH и содержание растворенного кислорода.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Экспедицию провели в рамках государственного мониторинга. Полученные данные ученые используют при прогнозировании рекомендованного вылова промысловых беспозвоночных. Следующий выезд по учету раков проведут осенью.

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# Тюменский филиал ВНИРО , ученые

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