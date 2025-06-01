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Уехать из Тюмени в Курган можно с автовокзала ранним утром

Общество, 19:10 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейс № 951918 запустят из Тюмени в Курган с 21 июня. Отправление от автовокзала ежедневно в 5 часов 55 минут, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Направление на Курган - одно из популярных на тюменском автовокзале. До этого новый рейс, уже 17 по счету, был запущен в мае, отправляение в 15 часов 15 минут.

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