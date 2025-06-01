Николай Пуртов объяснил, чем Тюменская область привлекает инвесторов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вызывает интерес у серьезных инвесторов. Причина тому - системная работа по повышению инвестклимата региона, уверен генеральный директор регионального Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

"Традиционно делегация Тюменской области встречается на форуме с потенциальными инвесторами. Им очень импонирует то, что Тюменская область оперативно решает вопросы административного содействия бизнесу. Это сокращение сроков подключения к энергоресурсам, предоставление земельных участков для реализации проектов без торгов, содействие на всех этапах реализации инвестпроектов. Этим Тюменская область отличается от многих регионов", - цитирует его информационный центр регионального правительства.

Николай Пуртов сообщил, что один из важных результатов деловых контактов тюменской делегации в рамках ПМЭФ-2025 в том, что крупный российский производитель трубопрокатной продукции уже намерен наладить в Тюмени выпуск нефтегазовых труб. Также большой интерес у потенциальных инвесторов вызывают региональные проекты по созданию индустриальных парков в районе международного аэропорта Рощино и поселка Московский.