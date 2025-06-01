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Тюменцев предупреждают об осадках и сильном ветре в ближайшие дни

Общество, 13:17 21 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погоды 22 и 23 июня предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в воскресенье и понедельник по югу региона возможны дождь, град, сильный ветер с порывами до 21 м/с, гроза.

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# ухудшение погоды

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