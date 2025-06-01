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До 15 июля Тюмень украсят ко Дню города

Общество, 14:31 22 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Украшение улиц ко Дню Тюмени завершать до 15 июля. Концепция праздника: "Тюмень – врата Сибири". В областной столице установят праздничные конструкции, флагштоки и другое. Организации города смогут получить материалы для оформления в единой концепции.

Как сообщает "Вслух.ру", концепция базируется на традициях тюменского зодчества, природных мотивах, символах города и элементах народной культуры. Это позволит сделать праздник визуально запоминающимся, считает директор департамента.

Напомним, что в День города пройдет 26 июля. Для тюменцев и гостей города будет работать множество площадок. Центральной станет площадь 400-летия, где выступит Олег Газманов. Праздник закончится салютом.

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# День города Тюмени

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