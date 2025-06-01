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Дрон, ноутбук и инструменты передали тюменцы землякам-военнослужащим

Общество, 14:04 24 июня 2025

пресс-служба Тюменской областной думы | Фото: пресс-служба Тюменской областной думы

Дрон-детектор "Булат", ноутбук, тепловизионный прибор для контроля воздушной обстановки от губернатора Тюменской области Александра Моора получила группировка прикрытия государственной границы, в которой служат тюменцы. Депутаты Тюменской областной думы передали два дрона-разведчика, региональное отделение Союза женщин России — строительные инструменты. Оборудование доставил спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко, сообщает пресс-служба облдумы.

"Это от всех нас, земляков из Тюменской области именно для вашего батальона, чтобы все это оборудование вам помогало, чтобы вы знали, что вас помнят, вас ждут домой. Спасибо вам за вашу реальную боевую работу, парни!" – обратился Николай Савченко к бойцам.

Жители региона также отправили военнослужащим инструменты для оборудования позиций, оптический прицел, бензопилы, сварочный аппарат, генератор, медицинские препараты, перевязочные средства. Командир лаборатории спецназа "Ахмат" с позывным "Тюмень" передал от подразделения пункт управления дронами.

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# военнослужащие , облдума

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