В Тюменской области приняли 102,5 тыс. заявлений на регистрацию прав
102,5 тыс. заявлений о регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области с января по май 2025 года. Еще 15,1 тыс. обращений поступили на кадастровый учет, сообщает региональное управление Росреестра.
Кроме того, тюменцы направили 1,6 млн запросов о предоставлении сведений из ЕГРН.
Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, можно по телефону управления (3452) 55-58-58.
Информацию о получении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости можно по телефону для справок филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области (3452) 25-90-01.