В Тюменской области приняли 102,5 тыс. заявлений на регистрацию прав

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

102,5 тыс. заявлений о регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области с января по май 2025 года. Еще 15,1 тыс. обращений поступили на кадастровый учет, сообщает региональное управление Росреестра.

Кроме того, тюменцы направили 1,6 млн запросов о предоставлении сведений из ЕГРН.

Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, можно по телефону управления (3452) 55-58-58.

Информацию о получении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости можно по телефону для справок филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области (3452) 25-90-01.