  • 24 июня 202524.06.2025вторник
  • USD78,2923
    EUR89,8388
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер западный

В Тюменской области приняли 102,5 тыс. заявлений на регистрацию прав

Экономика, 16:38 24 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

102,5 тыс. заявлений о регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области с января по май 2025 года. Еще 15,1 тыс. обращений поступили на кадастровый учет, сообщает региональное управление Росреестра.

Кроме того, тюменцы направили 1,6 млн запросов о предоставлении сведений из ЕГРН.

Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, можно по телефону управления (3452) 55-58-58.

Информацию о получении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости можно по телефону для справок филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области (3452) 25-90-01.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# недвижимость , Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:24 24.06.2025Продавцы, менеджеры и врачи — самые востребованные в Тюменской области специалисты
18:08 24.06.2025Более 13 тыс. 400 тонн сенажа заготовят аграрии Викуловского района
17:13 24.06.2025Санатории Тюменской области приняли 49 тысяч постояльцев
16:38 24.06.2025В Тюменской области приняли 102,5 тыс. заявлений на регистрацию прав

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора