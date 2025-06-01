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Сквер участников СВО создадут в Аромашевском округе

Общество, 15:32 25 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сквер участников СВО создадут в Аромашевском округе. Его центром станет мемориал в честь военнослужащих, сообщает администрация муниципального образования.

Организационный комитет по планированию и обустройству общественной территории уже провел два заседания. Рабочая группа выехала и осмотрела места для расположения памятника участникам СВО. Было предложено разместить сквер на ул. Ленина с. Аромашево.

Глава Аромашевского района Игорь Власов поручил отделу ЖКХ рассмотреть эскизные проекты и провести публичное обсуждение, максимально задействовав в нем участников специальной военной операции и членов их семей.

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# Аромашевский район , Игорь Власов , СВО , скверы

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