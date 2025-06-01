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Традиционный Сабантуй проходит в парке Заречный в Тюмени

Общество, 15:29 28 июня 2025

Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

Традиционный народный праздник Сабантуй собирал множество гостей в парке Заречный Тюмени 28 июня.

"Этот яркий фестиваль наполняет атмосферу нашего города радостью, весельем и незабываемыми эмоциями", - поделился в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев.

На праздничной площадке представлены разнообразные национальные игры, включая борьбу корэш, проходит концерт с участием творческих коллективов из Тюмени и Татарстана.

Работают различные экспозиции, где представлен быт и кухня татар.

Особое внимание мы уделили татарскому подворью, организованному Тукаевским муниципальным районом Республики Татарстан.

"Сабантуй — это не просто мероприятие, это яркое свидетельство того, что в Тюмени уважают и бережно хранят культурное многообразие", - отметил глава города.

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Также на пространстве фестиваля работает площадка акции "Тюмень для Победы", тюменцы оставляют слова благодарности нашим бойцам СВО, участвуют в плетении маскировочных сетей.

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