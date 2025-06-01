Обследование помогло вовремя выявить у жительницы Тюмени онкологию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онкологию помогло выявить своевременное обращение к врачам у жительницы Тюмени. Пожилая женщина заметила на правой груди уплотнение и обратилась к специалистам.

После обследования в поликлинике выявили опухоль в правой молочной железе. А в левой диагностировали микрокальцинаты, которые указывают ранние проявления злокачественного процесса. Пациентку направили в Медицинский город. В результате дообследования диагноз подтвердился: рак правой молочной железы второй стадии. Справа — инвазивная форма, а в левой — начальная стадия развития злокачественной опухоли молочной железы (in situ), отдаленных метастазов нет.

На мультидисциплинарном консилиуме врачи решили выполнить двустороннюю мастэктомию с биопсией сторожевых лимфоузлов с обеих сторон.

"Операция прошла без каких – либо осложнений. Удалённая опухоль оказалась большой, диаметром до пяти сантиметров", - рассказал врач-онколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Лазарь Васильев, прооперировавший пациентку.

Дальнейшая тактика лечения включает гормонотерапию, а также лучевую терапию на правую сторону, где опухоль достигла значительных размеров.

Как сообщает пресс-служба Медицинского города, в 2024 г. в Тюменской области зарегистрировали 875 случаев злокачественных опухолей молочной железы. Среди них — три случая у мужчин. Онкологи напоминают: рак груди может развиваться без симптомов. Даже небольшое уплотнение или дискомфорт — повод срочно обратиться к врачу. Вовремя начатое лечение спасает жизнь.