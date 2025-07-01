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В Тюменской области проверили безопасность 32 тысяч тонн продукции из Казахстана

Экономика, 08:24 01 июля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Безопасность более 32 тыс. т растительной продукции из Казахстана проконтролировали в Тюменской области с начала года. Из этого объема 838,7 т запретили ввозить на территорию региона, сообщает управление Россельхознадзора.

"Основными нарушениями стали отсутствие фитосанитарного сертификата и перевозка продукции с ошибочно указанными данными в сопроводительных документах. Всего пресечено 74 случая ввоза овощей, фруктов, приправ, орехов, риса", - уточнили в управлении.

Также за шесть месяцев 2024 г. в регионе проконтролировали импорт растительной продукции высокого фитосанитарного риска в объеме, превышающем 5,2 тыс. т, из которых 431,5 т продукции вернули обратно в Республику Казахстан.

С актуальной информацией о требованиях, предъявляемых к продукции растительного происхождения при ввозе на территорию РФ, можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора по ссылке.

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# АПК , импорт , Россельхознадзор

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