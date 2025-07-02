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Авоськин день пройдет в тюменском музее

Общество, 08:27 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авоськин день начнется в тюменском музее "Дом Машарова" 3 июля, Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Начало в 12 часов.

"Экологичную и оригинальную альтернативу предлагает квилт-клуб "Сибирская палитра" - вместо пластиковых пакетов использовать авторские авоськи, шопперы и котомки. 5 июля на выставке-ярмарке посетители познакомятся с работами мастериц; примут участие в викторине "Жила-была сумка"; узнают больше о лоскутном шитье на творческих мастер-классах", - рассказали в региональном департаменте культуры.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

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