Авоськин день пройдет в тюменском музее
Авоськин день начнется в тюменском музее "Дом Машарова" 3 июля, Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Начало в 12 часов.
"Экологичную и оригинальную альтернативу предлагает квилт-клуб "Сибирская палитра" - вместо пластиковых пакетов использовать авторские авоськи, шопперы и котомки. 5 июля на выставке-ярмарке посетители познакомятся с работами мастериц; примут участие в викторине "Жила-была сумка"; узнают больше о лоскутном шитье на творческих мастер-классах", - рассказали в региональном департаменте культуры.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 6+.