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Первый в стране биплановый ангиограф начали применять тюменские нейрохирурги

Общество, 13:09 01 июля 2025

Федеральный центр нейрохирургии Тюмени

Операционная с биплановым ангиографом последнего поколения открыли в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени. Установка способна совмещать КТ и МРТ в режиме реального времени, имеет функцию просмотра трёхмерных изображений на двух мониторах во время проведения операции и многое другое, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Искусственный интеллект позволяет нам увидеть заранее предполагаемый результат. Мы можем по заведенным параметрам выполнить тренировочную операцию, после этого выберем нужные инструменты и проведем операцию безопасно, как это необходимо для пациента", - пояснил врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению ФЦН в Тюмени Сергей Карасев.

Лечить на этом аппарате врачи-нейрохирурги будут самые сложные заболевания головного мозга, в основном сосудистые: аневризмы глубокого залегания внутренней сонной артерии, артериовенозные мальформации, опухоли различной локализации головного и спинного мозга, лицевой поверхности. Операции проводятся через маленький прокол в бедренной или лучевой артерии с помощью микроинструмента толщиной с человеческий волос и длиной до 1,5-2 м. Управляемые врачом устройства доставляются до патологического очага.

Федеральный центр нейрохирургии Тюмени

"Я и моя команда мечтали о такой операционной. Большое спасибо Министерству здравоохранения России, лично министру здравоохранения за возможность установки современного ангиографа в центре. Этот аппарат в нейрохирургии в России является первым, и мы по максимуму используем его возможности", - отметил главный врач ФЦН в Тюмени, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

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# Федеральный центр нейрохирургии

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