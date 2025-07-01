Первый в стране биплановый ангиограф начали применять тюменские нейрохирурги

Федеральный центр нейрохирургии Тюмени Федеральный центр нейрохирургии Тюмени

Операционная с биплановым ангиографом последнего поколения открыли в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени. Установка способна совмещать КТ и МРТ в режиме реального времени, имеет функцию просмотра трёхмерных изображений на двух мониторах во время проведения операции и многое другое, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Искусственный интеллект позволяет нам увидеть заранее предполагаемый результат. Мы можем по заведенным параметрам выполнить тренировочную операцию, после этого выберем нужные инструменты и проведем операцию безопасно, как это необходимо для пациента", - пояснил врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению ФЦН в Тюмени Сергей Карасев.

Лечить на этом аппарате врачи-нейрохирурги будут самые сложные заболевания головного мозга, в основном сосудистые: аневризмы глубокого залегания внутренней сонной артерии, артериовенозные мальформации, опухоли различной локализации головного и спинного мозга, лицевой поверхности. Операции проводятся через маленький прокол в бедренной или лучевой артерии с помощью микроинструмента толщиной с человеческий волос и длиной до 1,5-2 м. Управляемые врачом устройства доставляются до патологического очага.

Федеральный центр нейрохирургии Тюмени Федеральный центр нейрохирургии Тюмени

"Я и моя команда мечтали о такой операционной. Большое спасибо Министерству здравоохранения России, лично министру здравоохранения за возможность установки современного ангиографа в центре. Этот аппарат в нейрохирургии в России является первым, и мы по максимуму используем его возможности", - отметил главный врач ФЦН в Тюмени, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.