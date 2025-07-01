Петр Вагин передал награды родственникам погибших при исполнении воинского долга тоболяков
Награды родственникам тоболяков, погибших при исполнении воинского долга, передал глава города Петр Вагин, в День ветеранов боевых действий, 1 июля.
Пост об этом мэр оставил в Telegram-канале.
Орденом Мужества посмертно награжден ефрейтор Марат Сафаров. Он принимал участие в специальной военной операции в должности стрелка мотострелковой роты. Награду передал матери Нуртите Сафаровой.
Орденом Мужества посмертно награжден рядовой Борис Бакиев. Он служил оператором. Награда передана брату Руфату Бакиеву.
Медалью "За отвагу" посмертно награжден младший сержант Фартхат Аитов. Он служил наводчиком. Награда передана супруге Гузель Аитовой.
Медалью "За храбрость" II степени посмертно награжден лейтенант Ризван Алиев. Он служил в должности командира роты мотострелкового батальона. Награда передана супруге Алтынай Алиевой.
Старший лейтенант Вячеслав Жарников посмертно награжден медалью Суворова. Служил командиром стрелковой роты. Награда передана матери Людмиле Жарниковой.