  • 1 июля 20251.07.2025вторник
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер западный

Петр Вагин передал награды родственникам погибших при исполнении воинского долга тоболяков

Общество, 18:11 01 июля 2025

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Награды родственникам тоболяков, погибших при исполнении воинского долга, передал глава города Петр Вагин, в День ветеранов боевых действий, 1 июля.

Пост об этом мэр оставил в Telegram-канале.

Орденом Мужества посмертно награжден ефрейтор Марат Сафаров. Он принимал участие в специальной военной операции в должности стрелка мотострелковой роты. Награду передал матери Нуртите Сафаровой.

Орденом Мужества посмертно награжден рядовой Борис Бакиев. Он служил оператором. Награда передана брату Руфату Бакиеву.

Медалью "За отвагу" посмертно награжден младший сержант Фартхат Аитов. Он служил наводчиком. Награда передана супруге Гузель Аитовой.

﻿

Медалью "За храбрость" II степени посмертно награжден лейтенант Ризван Алиев. Он служил в должности командира роты мотострелкового батальона. Награда передана супруге Алтынай Алиевой.

Старший лейтенант Вячеслав Жарников посмертно награжден медалью Суворова. Служил командиром стрелковой роты. Награда передана матери Людмиле Жарниковой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# награды , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 01.07.2025Программа "ZOV Отечества" проходит на площади 400-летия Тюмени
19:37 01.07.2025Блогеры Тюменской области вошли в команду "Министерства контента"
19:24 01.07.2025В Тюменском районе выпустили рекордное количество медалистов
19:13 01.07.2025Участок первого яруса набережной Тюмени откроют для прогулок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора