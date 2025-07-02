Умный бандаж для беременных разрабатывают тюменские студенты

| Фото: центр по внешним коммуникациям ТИУ | Фото: центр по внешним коммуникациям ТИУ

Портативное устройство для мониторинга состояния плода у беременных разрабатывают студентки Тюменского индустриального университета направления "Биотехнические системы и технологии". Оно позволит матери знать о здоровье малыша непрерывно и не выходя из дома.

Это обычный медицинский бандаж-пояс, в который вмонтированы датчики для отслеживания частоты сердечных сокращений плода и его двигательной активности. Полученные обработанные сигналы передаются на Bluetooth модуль, а через него в мобильное приложение, в котором можно отслеживать состояния плода. Функция оповещения в случае возникновения проблем позволит беременной своевременно обращаться за консультацией к врачу.

От разработки прототипа портативного устройства студенты планируют перейти к его испытаниям и тестированию, сообщает Центр по внешним коммуникациям ТИУ.