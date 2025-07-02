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В Тюмень на "Университетские смены" приехали 45 школьников

Общество, 17:00 02 июля 2025

ТИУ

Участниками третего сезона Всероссийского проекта "Университетские смены" в Тюменском индустриальном университете стали 45 школьников из Брянской области. Это отличники учебы, активные участники спортивных соревнований и лидеры "Движения Первых".

По информации центра по внешним коммуникациям вуза, в течение двух недель их ждет погружение в мир науки, технологий и инноваций. Образовательная программа смены включает разнообразные мастер-классы, познавательные экскурсии, профориентационные мероприятия и вдохновляющие встречи с ведущими учеными и преподавателями ТИУ.

"Университетская смена" интегрирована в проект "Инженерный резерв России". Это значит, что программа будет ориентирована на раннюю профориентацию школьников в инженерной сфере, знакомя их с различными направлениями и перспективами этой востребованной профессии.

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