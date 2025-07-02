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Фельдшеры скорой спасли жизнь ишимцу с инфарктом

Общество, 16:27 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимские фельдшеры скорой помощи спасли 60-летнего жителя от тяжелых последствий инфаркта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

К медикам он обратился с жалобами на давящую боль в груди. Бригала сняла кардиограмму, которая подтвердила первые признаки острого инфаркта.

"Я уже набрала в шприц обезболивающее и хотела подключиться к вене, как у пациента остановилось сердце. Сразу начала делать сердечно-лёгочную реанимацию, а коллега готовил дефибриллятор", - рассказала фельдшер Тамара Шипилова.

Сердце удалось "завести" с первого раза. Пациент начал дышать, но оставался без сознания. Медики оперативно доставили его в приемное отделение, и уже в реанимации мужчина пришел в себя.

Врачи предупреждают: острый инфаркт миокарда может проявиться болью в груди, одышкой, головокружением и внезапной слабостью. Больного может накрыть страх, паника, иногда появляется холодный пот и рвота. Также пациент может отмечать онемение или покалывание в левой руке, плече, шее, челюсти. При этих симптомах нужно срочно обратиться за помощью.

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# врачи , здравоохранение , Ишим

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