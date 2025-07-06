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В Тобольске заметили редких птиц

Общество, 16:01 06 июля 2025

Ольги Давидович из официальной группы "Птицы Тобольска и его окрестностей"

Редких птиц - пеночек-трещоток - заметили в окрестностях Тобольска. Фото поделилась Ольга Давидович.

Как рассказали в региональном отделении Союза охраны птиц, за день одна пеночка делает около 470 подлётов к гнезду с птенцами, каждый раз с подношением в клюве. Отмечено, что в её рацион попадают комары (35%), жучки (12%) и даже бабочки (20%), а также тля, личинки и паучки.

"Эти птички очень малы, всего 8-9 граммов по весу, так что обмен веществ у них интенсивный, и, соответственно, ей требуется огромное количество пищи, которую пеночки собирают с веток деревьев", - отметили специалисты.

Ученые также утверждают, что отличить разные виды пеночек друг от друга сложно, зато каждый обладает своей узнаваемой песенкой.

"Так, пеночки-теньковки у нас в Сибири издают слитную песенку из звуков вроде: "витю-вить-и-витю-вить". Пеночки-веснички - длинные приятные свисты, в начале напоминающие пение зяблика, только печальнее что ли. Пеночки-трещотки заканчивают песенку трескучим "зиррррр". А пение зелёной пеночки, что родом из Гималайских лесов, сравнивают с азбукой Морзе, хотя оно кажется каким-то беспорядочным набором звуков", - поделились орнитологи.

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