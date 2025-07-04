Дипломы с отличием получили 13 выпускников Тобольского медколледжа

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Дипломы с отличием 13 выпускникам отделения "Клиническая медицина" Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова вручил глава города Петр Вагин. Об этом мэр написал в своих соцсетях.

По словам Вагина, учебное заведение - гордость Тобольска. Основанный в 1878 году, колледж является первым медицинским образовательным учреждением в Западной Сибири. За 146 лет своей истории он выпустил более 15 тыс. специалистов, внесших неоценимый вклад в развитие здравоохранения нашего региона.

"Сегодня Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова продолжает готовить высококвалифицированные кадры по самым востребованным направлениям. Уверен, что выпускники этого года достойно продолжат славные традиции колледжа и будут с честью нести звание медицинского работника", - подчеркнул Петр Вагин.