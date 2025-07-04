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5 июля - события дня

Общество, 17:56 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в экопарке "Затюменский" и Гагаринском парке стартует традиционный забег "5 верст". 0+

В Тюмении в 10 часов в экопарке Затюменский начнутся функциональные тренировки в рамках проекта "Спортивный заряд". 0+

В Тюмени в 10 часов на оз. Круглое начнется открытие первого муниципального пляжа. 0+

В Тюмени в 12 часов в многофункциональном комплексе "Арсиб Тауэр" (ул. Мельникайте, 116, корп. 1, 3 этаж) начнется открытие фотовыставки "Креативные индустрии Тюмени – это люди". 6+

В Тюмени в 16 часов на площадке ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется развлекательная программа "Что важней всего на свете?". 0+

В Тюмени в 17 часов в пространстве "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1) начнется открытие нового сезона "Морфологии улиц". 6+

В Тобольске в 19 часов начнется концерт "Опера-гала" - открытие фестиваля "Лето в Тобольском кремле". 6+

В Упорово в 10 часов 40 минут на ул. на ул. Северной, 11 начнется квалификационные заезды в рамках всероссийских соревнований по автомобильному спорту "Кубок Евразии". 6+

Интересное в этот день:

1687 — Исаак Ньютон опубликовал Математические начала натуральной философии.

1829 — к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашёл первый в России алмаз.

1881 — в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.

1921 — в советской России принят декрет, позволяющий сдачу государственных предприятий в аренду частным лицам.

1937 — при НКВД СССР создан НИИ противопожарной обороны.

1943 — Великая Отечественная война: началась Курская битва.

1944 — в РСФСР образованы Брянская, Калужская и Новгородская области.

1961 — ударил мощный фонтан нефти на скважине № 6 в Жетыбае. С этого момента считается год открытия Мангыстауской нефти.

1996 — в Великобритании родилось первое клонированное млекопитающее — овца Долли.

2016 — автоматическая межпланетная станция НАСА "Юнона", запущенная в 2011 году, вышла на полярную орбиту Юпитера.

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