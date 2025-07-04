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Торгпреды России зарубежом познакомились с предприятиями Тюменской области

Экономика, 19:04 04 июля 2025

департамент инвестполитики Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики Тюменской области

Делегация торговых представителей России зарубежом посетила Тюменскую область. Торгпреды, представляющие интересы страны в Индии, Китае, Таиланде, Беларуси, познакомились с промышленными предприятиями региона и их производственным потенциалом.

В Тюменском технопарке прошла B2G-сессии с 40 местными компаниями. По каждому предприятию представители компаний сформулируют свои торговые предложения, торгпредства постараются максимально отработать вопросы поиска партнеров и дальнейшего развития бизнес-связей, сообщает инфоцентр правительства региона.

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