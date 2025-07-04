Торгпреды России зарубежом познакомились с предприятиями Тюменской области
Делегация торговых представителей России зарубежом посетила Тюменскую область. Торгпреды, представляющие интересы страны в Индии, Китае, Таиланде, Беларуси, познакомились с промышленными предприятиями региона и их производственным потенциалом.
В Тюменском технопарке прошла B2G-сессии с 40 местными компаниями. По каждому предприятию представители компаний сформулируют свои торговые предложения, торгпредства постараются максимально отработать вопросы поиска партнеров и дальнейшего развития бизнес-связей, сообщает инфоцентр правительства региона.