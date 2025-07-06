Александр Моор: Фуат Сайфитдинов – человек, который умеет объединять людей и территории

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Фуат Сайфитдинов – опытный парламентарий, государственник с редким умением умеет объединять людей и территории. Без него современная история Тюменской области была бы совсем другой. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Сегодня 75-летний юбилей отмечает Фуат Ганеевич Сайфитдинов. Одна из важнейших его заслуг — участие в создании и развитии уникальной программы "Сотрудничество". Именно она легла в основу взаимовыгодного и равноправного взаимодействия между Тюменской областью, Югрой и Ямалом. Благодаря этой программе удалось выстроить устойчивую модель партнёрства трёх самостоятельных субъектов, где каждый сохраняет свою идентичность, но работает на общее развитие большой Тюменской области", - подчеркнул Александр Моор.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Глава региона отметил, что по инициативе Фуата Сайфитдинова на базе областной Думы создан волонтёрский центр "От сердца к сердцу". Более двухсот человек участвуют в его работе. За это время изготовлены сотни маскировочных сетей, тысячи окопных свечей, сухих душей, перевязочных наборов и других нужных бойцам на СВО вещей.

Под его руководством развиваются важные социальные проекты, поддерживаются общественные инициативы, выстраивается диалог с жителями. В центре внимания — люди, их заботы и запросы.

"Фуат Ганеевич заслуженно пользуется доверием и уважением – у коллег, общественников, всех, кто работает на благо Тюменской области. Желаю и впредь сохранять энергию, твёрдость и верность делу. Крепкого сибирского здоровья! С днём рождения!", - поздравил председателя облдумы губернатор Тюменской области.