Тюменский психолог объяснила, чем вызвана агрессия в транспорте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский психолог объяснила, чем вызвана агрессия в общественном транспорте. В основе таких конфликтов – накопившиеся эмоции.

"Агрессия в общественном транспорте часто становится результатом накопившихся эмоций, а не только непосредственных конфликтов. Подобно химическому осадку, она проявляется как реакция на различные раздражители – личные переживания, внутренние противоречия. Механизм возникновения агрессии прост: кондуктор просит оплатить проезд, пассажир воспринимает это как нарушение границ, а дальше в дело вступает наше восприятие – оно может интерпретировать взгляд, тон голоса или жест как провокацию", – считает психолог-психоаналитик регионального центра "Семья" Екатерина Быкова.

Специалист уверена: если общественный транспорт и его пространство регулярно вызывают злость, для начала стоит разобраться в себе. Возможно, так проявляются бессознательные процессы - подавленный стресс или тревога, чувство потери контроля, проекция собственного дискомфорта, перфекционизм или высокие ожидания.

Злость обязательно найдет выход, если она уже возникла. В моменте ее лучше сразу куда-то спроецировать адаптивным способом: порвать листок бумаги, взятый из своей сумки. Особенно раздражительным можно носить в кармане шарик су-джок, покалывание на ладонях даст разрядку. Если раздражение слишком сильное, возможно, стоит разобраться с тревожностью или внутренними конфликтами у психолога, пишет "Тюменская область сегодня".