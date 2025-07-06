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Соблюдать правила дорожного движения призывают тюменские семьи

Общество, 20:39 06 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соблюдать правила дорожного движения призывают семьи Тюменской области. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с лидерами общественного мнения проводят социальную кампанию "Семья соблюдает ПДД".

В регионе проходят мастер-классы, экспресс-уроки для семей с детьми в местах притяжения людей, парках, скверах, на федеральных автодорогах, в общественном транспорте, на вокзалах, автостанциях. Участников движения призывают быть законопослушными на дорогах, подавать детям правильный пример безопасного поведения в транспортной среде, соблюдать правила перевозки детей и не допускать детей и подростков к управлению транспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекают к участию в мероприятиях известных людей, в том числе руководителей органов власти, депутатов, спортсменов, культурных деятелей, лидеров молодежных субкультур с последующим размещением фотографий с призывами к дорожной безопасности в социальных сетях, в том числе в аккаунтах администраций муниципалитетов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# ГИБДД по Тюменской области , дорожная безопасность

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