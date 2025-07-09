  • 9 июля 20259.07.2025среда
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер западный

Тюменцам предлагают стать дизайнерами за 30 дней

Общество, 08:27 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекции о дизайне пройдут в Тюмени в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56 к2) 12 июля. Начало - в 13 часов.

Ксения Коковина обсудит тему "Стань дизайнером за 30 дней — от рекламы до реальности". В 14 часов слово возьмет Григорий Гущин. Он обсудит инженерный подход в графическом дизайне: как отгружать тонны макетов и не бояться правок. Тему "Как шрифт влияет на наше восприятие бренда" разовьет Мария Сальникова. Начало - в 15 часов.

В 16 часов выступит Сергей Андрюшин. Тема его лекции "Приятно познакомиться, я бренд. Как сделать бренд с харизмой и легко его защитить".

Для участия нужна регистрация. Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дизайн , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 09.07.2025Тюменцам предлагают стать дизайнерами за 30 дней
08:14 09.07.2025Выходы на посадку перенесли в новый терминал аэропорта Рощино
21:12 08.07.2025Тюменцы, зарегистрировавшие брак на фестивале в Москве, поделились планами
20:11 08.07.2025 680 жителей Тюменской области участвуют в литературном конкурсе #ТвояТюмениЯ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора