Тюменцам предлагают стать дизайнерами за 30 дней

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекции о дизайне пройдут в Тюмени в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56 к2) 12 июля. Начало - в 13 часов.

Ксения Коковина обсудит тему "Стань дизайнером за 30 дней — от рекламы до реальности". В 14 часов слово возьмет Григорий Гущин. Он обсудит инженерный подход в графическом дизайне: как отгружать тонны макетов и не бояться правок. Тему "Как шрифт влияет на наше восприятие бренда" разовьет Мария Сальникова. Начало - в 15 часов.

В 16 часов выступит Сергей Андрюшин. Тема его лекции "Приятно познакомиться, я бренд. Как сделать бренд с харизмой и легко его защитить".

Для участия нужна регистрация. Возрастное ограничение: 16+.