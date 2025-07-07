  • 7 июля 20257.07.2025понедельник
  • В Тюмени 20..22 С 6 м/с ветер западный

Тюменцы могут уточнить информацию о своих правах при задержке авиарейсов по горячей линии

Общество, 13:32 07 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Уточнить информацию о своих правах при задержке авиарейсов жители Тюменской области могут по горячей линии. Также специалисты проконсультируют о порядке действий при отмене и переносе рейсов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Консультации о том, можно ли поменять билет, как вернуть деньги, положена ли моральная компенсация от перевозчика, доступны по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Кроме того, на вопросы готовы ответить в рабочие часы и эксперты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Информацию можно получить, позвонив по телефонам 8 (3452) 20-31-11, 20-22-89 с понедельника по четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

В управлении напомнили, что при задержке рейсов у пассажиров есть право отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов. Кроме того, им должны возместить убытки и компенсировать моральный вред. В этом случае пассажир обращается в авиакомпанию с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса. Например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы, поезда.

Также с перевозчика можно взыскать штраф за просрочку доставки в пункт назначения в размере 100 рублей за каждый час опоздания при задержке рейса.

Более подробно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авиаперевозки , горячая линия , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 07.07.2025Тюменские студенты успевают перевестись на бюджет
15:11 07.07.2025Новые цифровые сервисы внедрят в российскую науку и образование
15:00 07.07.2025Тюменские дети с ОВЗ создают мультфильмы с помощью stop-motion анимации
14:38 07.07.2025Кровлю начали монтировать тюменцы на новой станции скорой помощи в Краснодоне

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора