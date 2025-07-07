Тюменцы могут уточнить информацию о своих правах при задержке авиарейсов по горячей линии

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Уточнить информацию о своих правах при задержке авиарейсов жители Тюменской области могут по горячей линии. Также специалисты проконсультируют о порядке действий при отмене и переносе рейсов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Консультации о том, можно ли поменять билет, как вернуть деньги, положена ли моральная компенсация от перевозчика, доступны по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Кроме того, на вопросы готовы ответить в рабочие часы и эксперты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Информацию можно получить, позвонив по телефонам 8 (3452) 20-31-11, 20-22-89 с понедельника по четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

В управлении напомнили, что при задержке рейсов у пассажиров есть право отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов. Кроме того, им должны возместить убытки и компенсировать моральный вред. В этом случае пассажир обращается в авиакомпанию с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса. Например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы, поезда.

Также с перевозчика можно взыскать штраф за просрочку доставки в пункт назначения в размере 100 рублей за каждый час опоздания при задержке рейса.

Более подробно здесь.