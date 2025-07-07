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Жители Сладковского района могут проверить здоровье в рамках проекта "Здоровое село"

Общество, 17:46 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Здоровое село" стартовал в Сладковском районе. С 7 по 18 июля в поселках и селах будут работать две медицинские бригады: одна вести прием в поликлинике, а вторая на выезде. Жители смогут пройти осмотр, диагностику, скорректировать лечение и получить рекомендации от врачей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В поликлинике жители смогут сделать УЗИ, попасть на прием к врачу-онкологу, врачу-психиатру, медицинскому психологу, фтизиатру, эпидемиологу, психиатру-наркологу, а также врачу по медицинской профилактике и терапевту.

В составе выездной бригады будут работать врачи: терапевт; кардиолог; эндокринолог; хирург; акушер-гинеколог; уролог; невролог.

График работы специалистов в населенных пунктах можно посмотреть по ссылке. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (34555) 2-36-89.

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