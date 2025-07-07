В российских аэропортах отменили 485 рейсов за неполных два дня
485 рейсов отменили авиакомпании России с 5 июля до шести часов 7 июля из-за масштабного сбоя в аэропортах Шереметьево, Пулково, Нижний Новгород. На запасные аэродромы ушли 88 рейсов, сообщает Росавиация.
"Было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещены 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки – 199 тысяч, на питание – 155 тысяч", - уточнили в ведомстве.
Предварительно убытки, которые понесли перевозчики, оценивают в 20 млрд рублей.